Vali, kimyasal sızıntının olduğu bölgede musluk suyu içti | Video
ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan East Palestine kasabasındaki tren kazasının ardından yaşanan kimyasal sızıntı sonrası Ohio Valisi Mike DeWine, East Palestine’de ziyaret ettikleri bir evde musluk suyu içerek bölgedeki suların temiz olduğu mesajını verdi.
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