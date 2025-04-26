Video Dünya Vatikan Papa Franciscus'u uğurluyor! Yüz binler akın etti: Dünya liderleri Roma’da | Video
Vatikan Papa Franciscus'u uğurluyor! Yüz binler akın etti: Dünya liderleri Roma’da | Video

Vatikan Papa Franciscus'u uğurluyor! Yüz binler akın etti: Dünya liderleri Roma’da | Video

26.04.2025 | 11:37

Son dakika haberleri: Vatikan'da 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un cenaze töreni gerçekleşiyor. Yüz binlere kişi cenaze töreni için Vatikan'a gitti. Törene katılmak için dünya liderleri Vatikan'a gitti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Vatikan Papa Franciscus’u uğurluyor! Yüz binler akın etti: Dünya liderleri Roma’da | Video 02:59
Vatikan Papa Franciscus'u uğurluyor! Yüz binler akın etti: Dünya liderleri Roma’da | Video 26.04.2025 | 11:37
SON DAKİKA: Moskova’da bombalı suikast! Rus general hayatını kaybetti | Video 01:51
SON DAKİKA: Moskova'da bombalı suikast! Rus general hayatını kaybetti | Video 25.04.2025 | 12:46
İsrail Gazze’de katliamlarına devam ediyor: En az 10 kişi daha hayatını kaybetti | Video 01:00
İsrail Gazze’de katliamlarına devam ediyor: En az 10 kişi daha hayatını kaybetti | Video 24.04.2025 | 08:12
Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i vurdu: En az 2 ölü, 54 yaralı | Video 00:48
Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i vurdu: En az 2 ölü, 54 yaralı | Video 24.04.2025 | 08:12
Çin’de yangın çıkan köprü kısmen çöktü | Video 01:46
Çin'de yangın çıkan köprü kısmen çöktü | Video 23.04.2025 | 16:05
Hindistan’da turistlere saldırı: 26 ölü | Video 02:38
Hindistan’da turistlere saldırı: 26 ölü | Video 23.04.2025 | 11:51
İsrail ordusu Gazze’de yerinden edilmiş sivillerin barındığı okulu vurdu: En az 10 ölü, çok sayıda yaralı | Video 01:00
İsrail ordusu Gazze’de yerinden edilmiş sivillerin barındığı okulu vurdu: En az 10 ölü, çok sayıda yaralı | Video 23.04.2025 | 08:51
Papa Francis’in açık tabuttaki görüntüsü paylaşıldı | Video 00:32
Papa Francis'in açık tabuttaki görüntüsü paylaşıldı | Video 22.04.2025 | 14:09
Yeni Papa kim olacak? Bacadan çıkan duman ne anlama geliyor? | Video 20:32
Yeni Papa kim olacak? "Bacadan çıkan duman" ne anlama geliyor? | Video 22.04.2025 | 11:30
Güney Kore, 4’üncü yerli askeri casus uydusunu yörüngeye gönderdi | Video 02:33
Güney Kore, 4’üncü yerli askeri casus uydusunu yörüngeye gönderdi | Video 22.04.2025 | 10:18
SON DAKİKA! Katolik Kilisesi’nin lideri Papa Francis hayatını kaybetti | Video 10:57
SON DAKİKA! Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis hayatını kaybetti | Video 21.04.2025 | 11:15
ABD ordusu Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu: 12 ölü, 30 yaralı | Video 02:33
ABD ordusu Yemen'in başkenti Sana’yı vurdu: 12 ölü, 30 yaralı | Video 21.04.2025 | 08:43
Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti | Video 00:27
Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti | Video 21.04.2025 | 08:42
Netanyahu: İran’ın nükleer silah edinmesini engellemeye kararlıyım | Video 10:55
Netanyahu: "İran’ın nükleer silah edinmesini engellemeye kararlıyım" | Video 20.04.2025 | 08:34
New York’ta binlerce kişi Başkan Trump’ı protesto etti | Video 03:51
New York’ta binlerce kişi Başkan Trump’ı protesto etti | Video 20.04.2025 | 08:33
İsrail’in Gazze Şeridi’ni hedef alan saldırılarında en az 18 kişi daha hayatını kaybetti | Video 00:51
İsrail’in Gazze Şeridi’ni hedef alan saldırılarında en az 18 kişi daha hayatını kaybetti | Video 17.04.2025 | 09:05
İsrail, Gazze’de sivillerin barındığı çadırları vurdu! En az 10 ölü, çok sayıda yaralı | Video 01:31
İsrail, Gazze'de sivillerin barındığı çadırları vurdu! En az 10 ölü, çok sayıda yaralı | Video 17.04.2025 | 09:04
ABD’de yolcu uçağının motoruna tavşan girdi | Video 00:50
ABD’de yolcu uçağının motoruna tavşan girdi | Video 17.04.2025 | 09:04
Netanyahu, işgal altındaki Gazze’ye gitti | Video 00:52
Netanyahu, işgal altındaki Gazze’ye gitti | Video 16.04.2025 | 08:37
Harvard öğrencilerinden Filistin’e destek | Video 01:28
Harvard öğrencilerinden Filistin'e destek | Video 14.04.2025 | 11:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY