Vatikan Papa Franciscus'u uğurluyor! Yüz binler akın etti: Dünya liderleri Roma’da | Video

Son dakika haberleri: Vatikan'da 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un cenaze töreni gerçekleşiyor. Yüz binlere kişi cenaze töreni için Vatikan'a gitti. Törene katılmak için dünya liderleri Vatikan'a gitti.