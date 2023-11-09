Yahudi kadından skandal sözler! Gazze halkını böyle hedef aldı: "Umurumda değiller!" | Video
İsrail, 7 Ekim’den bu yana Filistin’e ölüm yağdırdı. Çocukları, kadınları hedef aldı. Yaşanan insanlık dramı, yürek sızlattı. Dünyanın sessiz kaldığı bu zulümde, milyonlarca Filistinli ya evini kaybetti ya da yuvalarından koparıldı. Bir Yahudi kadının sözleri, İsrail’in yaptığı katliamın en açık kanıtıydı: Onların çocuk, kadın veya yaşlı olması umurumda bile değil
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