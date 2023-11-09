Video Dünya Yahudi kadından skandal sözler! Gazze halkını böyle hedef aldı: "Umurumda değiller!" | Video
Yahudi kadından skandal sözler! Gazze halkını böyle hedef aldı:

Yahudi kadından skandal sözler! Gazze halkını böyle hedef aldı: "Umurumda değiller!" | Video

09.11.2023 | 09:29

İsrail, 7 Ekim’den bu yana Filistin’e ölüm yağdırdı. Çocukları, kadınları hedef aldı. Yaşanan insanlık dramı, yürek sızlattı. Dünyanın sessiz kaldığı bu zulümde, milyonlarca Filistinli ya evini kaybetti ya da yuvalarından koparıldı. Bir Yahudi kadının sözleri, İsrail’in yaptığı katliamın en açık kanıtıydı: Onların çocuk, kadın veya yaşlı olması umurumda bile değil

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail askerlerinin skandal görüntüleri! Filistinli genç kızları taciz ettiler | Video 02:10
İsrail askerlerinin skandal görüntüleri! Filistinli genç kızları taciz ettiler | Video 09.11.2023 | 09:43
Yahudi kadından skandal sözler! Gazze halkını böyle hedef aldı: Umurumda değiller! | Video 00:45
Yahudi kadından skandal sözler! Gazze halkını böyle hedef aldı: "Umurumda değiller!" | Video 09.11.2023 | 09:29
Azerbaycan ordusundan Hankendi’de gövde gösterisi | Video 01:14
Azerbaycan ordusundan Hankendi'de gövde gösterisi | Video 08.11.2023 | 15:01
Yunanistan’da kıyıya vuran sardalyaları elleriyle topladılar | Video 02:58
Yunanistan’da kıyıya vuran sardalyaları elleriyle topladılar | Video 08.11.2023 | 12:22
Azerbaycan 8 Kasım Zafer Günü’nü kutluyor | Video 04:38
Azerbaycan 8 Kasım Zafer Günü’nü kutluyor | Video 08.11.2023 | 12:22
Afganistan’da bombalı saldırı: 7 ölü | Video 00:11
Afganistan’da bombalı saldırı: 7 ölü | Video 08.11.2023 | 10:14
Afganistan’da bombalı saldırı: 7 ölü | Video 00:11
Afganistan’da bombalı saldırı: 7 ölü | Video 08.11.2023 | 10:09
Batı Şeria’da uyuşturucu satıcıları ile güvenlik güçleri arasında çatışma | Video 01:20
Batı Şeria’da uyuşturucu satıcıları ile güvenlik güçleri arasında çatışma | Video 08.11.2023 | 08:59
ABD’li hemşire: Kalbim Gazze’de kaldı | Video 01:58
ABD’li hemşire: "Kalbim Gazze’de kaldı" | Video 08.11.2023 | 09:14
İsrail Gazze’de mülteci kamplarını ve camiyi hedef aldı: 35 ölü | Video 06:21
İsrail Gazze’de mülteci kamplarını ve camiyi hedef aldı: 35 ölü | Video 07.11.2023 | 16:25
SON DAKİKA! Mahmud Abbas’ın konvoyuna silahlı saldırı | Video 00:20
SON DAKİKA! Mahmud Abbas'ın konvoyuna silahlı saldırı | Video 07.11.2023 | 16:49
İspanya’da ayrılıkçı Katalan liderlere yönelik af planı sokakları karıştırdı | Video 05:52
İspanya'da ayrılıkçı Katalan liderlere yönelik af planı sokakları karıştırdı | Video 07.11.2023 | 16:25
Gazze’deki soykırıma İsrailli Yahudilerin tepkisi gündem oldu | Video 01:28
Gazze'deki soykırıma İsrailli Yahudilerin tepkisi gündem oldu | Video 07.11.2023 | 15:55
İsrail Gazze’de mülteci kamplarını ve camiyi hedef aldı: 35 ölü | Video 06:21
İsrail Gazze’de mülteci kamplarını ve camiyi hedef aldı: 35 ölü | Video 07.11.2023 | 15:25
Çin’de spor salonunun çatısı çöktü: 3 ölü | Video 01:24
Çin’de spor salonunun çatısı çöktü: 3 ölü | Video 07.11.2023 | 12:13
Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze’yi ’süresiz’ işgal planı | Video 00:30
Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze'yi 'süresiz' işgal planı | Video 07.11.2023 | 12:25
Eski ABD Başkanı Trump’tan çok konuşulacak İran itirafı: Saldırıları önceden arayıp haber verdiler | Video 02:15
Eski ABD Başkanı Trump'tan çok konuşulacak İran itirafı: "Saldırıları önceden arayıp haber verdiler" | Video 07.11.2023 | 11:32
Gazzeli küçük çocuk Ya Rab! diyerek Allah’a sığındı | Video 00:38
Gazzeli küçük çocuk "Ya Rab!" diyerek Allah'a sığındı | Video 07.11.2023 | 11:20
İsrail’den kara operasyonu: Hamas’ın yerleşkesi kontrol altına alındı | Video 02:18
İsrail'den kara operasyonu: Hamas'ın yerleşkesi kontrol altına alındı | Video 07.11.2023 | 10:43
İsrail, Gazze ve Lübnan’ı hedef aldı: Hamas komutanı öldürüldü | Video 00:25
İsrail, Gazze ve Lübnan'ı hedef aldı: Hamas komutanı öldürüldü | Video 07.11.2023 | 10:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA