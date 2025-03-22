Yemen’deki Husilerden İsrail’e yeni füze saldırısı | Video
İsrail ordusu, Yemen’den fırlatılan bir füzenin düşürüldüğünü açıkladı. İsrail’in birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtilirken, saldırıyı Yemen'deki İran destekli Husiler üstlendi.
HUSİLER ÜSTLENDİ
Husiler ise yaptıkları açıklamada saldırıyı üstlenerek Ben Gurion Havaalanı'nın hedef alındığını açıkladı. Havayolu firmalarına Ben Gurion Havaalanı'nın güvensiz hale geldiği uyarısı yapılan açıklamada, "Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar" bu durumun süreceği vurgulandı.
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