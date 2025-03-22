Yemen’deki Husilerden İsrail’e yeni füze saldırısı | Video 22.03.2025 | 10:21 İsrail ordusu, Yemen’den fırlatılan bir füzenin düşürüldüğünü açıkladı. İsrail’in birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtilirken, saldırıyı Yemen'deki İran destekli Husiler üstlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ateşkesi tek taraflı olarak sonlandırarak Gazze Şeridi'ne yeniden saldıran İsrail'e Yemen'deki İran destekli Husilerden bir misilleme saldırısı daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. Füzenin İsrail sınırlarına girmeden önce İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.Husiler ise yaptıkları açıklamada saldırıyı üstlenerek Ben Gurion Havaalanı'nın hedef alındığını açıkladı. Havayolu firmalarına Ben Gurion Havaalanı'nın güvensiz hale geldiği uyarısı yapılan açıklamada, "Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar" bu durumun süreceği vurgulandı.