Zelenskiy: "Düşman, kentlerimize saldırabilir ama bizi parçalayamayacak" | Video

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya tarafından başkent Kiev'e düzenlenen saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Düşman kentlerimize saldırabilir ama bizi parçalayamayacak" dedi. Shevchenkivskyi bölgesinde ise saldırıların hedefi olan bir binadan 18 kişi kurtarıldı.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vurdu. Shevchenkivskyi bölgesinin hedef alındığı saldırıların ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırıların gece boyunca sürdüğünü ve sivil halkın düşman tarafından terörize edildiğini belirtti. Rusya'nın, kamikaze İHA'larla Ukrayna'yı hedef aldığını ve bir binanın zarar gördüğünü söyleyen Zelenskiy, "Düşman kentlerimize saldırabilir ama bizi parçalayamayacak. Zaferi kazanacağız" ifadelerini kullandı.

ENKAZ ALTINDAN 18 KİŞİ KURTARILDI

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Shevchenkivskyi bölgesindeki bir binada çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını söyledi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Klitschko, "Shevchenkivskyi bölgesinde kamikaze İHA'yla vurulan bir binada patlama yaşandı. Şu an 18 kişi kurtarıldı. İlk bilgilere göre, 2 kişi enkaz altında" dedi.