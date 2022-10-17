Video Dünya Zelenskiy: "Düşman, kentlerimize saldırabilir ama bizi parçalayamayacak" | Video
Zelenskiy:

Zelenskiy: "Düşman, kentlerimize saldırabilir ama bizi parçalayamayacak" | Video

17.10.2022 | 12:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zelenskiy: Düşman, kentlerimize saldırabilir ama bizi parçalayamayacak | Video 00:43
Zelenskiy: "Düşman, kentlerimize saldırabilir ama bizi parçalayamayacak" | Video 17.10.2022 | 12:36
Çekya’da ışık festivali renkli görüntüler. Refik Anadol’un eserine büyük ilgi | Video 02:03
Çekya’da ışık festivali renkli görüntüler. Refik Anadol’un eserine büyük ilgi | Video 17.10.2022 | 12:25
CNN sunucusu Nic Robertson SABAH TV’ye konuştu: Bu kış çok zor geçecek | Video 01:02
CNN sunucusu Nic Robertson SABAH TV’ye konuştu: "Bu kış çok zor geçecek" | Video 17.10.2022 | 11:14
Rusya, Kiev’i böyle vurdu | Video 01:47
Rusya, Kiev'i böyle vurdu | Video 17.10.2022 | 09:14
Son Dakika: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de patlama sesleri duyuldu | Video 01:47
Son Dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu | Video 17.10.2022 | 08:51
Paris’te hayat pahalılığı eylemi! 140 bin kişi katıldı 02:13
Paris'te hayat pahalılığı eylemi! 140 bin kişi katıldı 16.10.2022 | 23:33
Rus saldırılarında zarar gören araçlar Çekya’da sergileniyor | Video 01:50
Rus saldırılarında zarar gören araçlar Çekya'da sergileniyor | Video 16.10.2022 | 11:02
Meksika’da kartel saldırısı: 6 ölü | Video 01:39
Meksika’da kartel saldırısı: 6 ölü | Video 14.10.2022 | 22:33
Fransa’da akaryakıt krizi | Video 05:48
Fransa’da akaryakıt krizi | Video 14.10.2022 | 19:29
Son Dakika: Almanya’da ilk kez hoparlörden ezan okundu | Video 02:42
Son Dakika: Almanya’da ilk kez hoparlörden ezan okundu | Video 14.10.2022 | 14:32
Japonya’da akılalmaz dolandırıcılık! ’Kozmonotum, uzayda mahsur kaldım’ dedi, dünyaya dönebilmek için bilet parası istedi! | Video 01:25
Japonya'da akılalmaz dolandırıcılık! 'Kozmonotum, uzayda mahsur kaldım' dedi, dünyaya dönebilmek için bilet parası istedi! | Video 14.10.2022 | 10:44
Kudüs’te 7 günlük bebek İsrail güçlerinin gazlı müdahalesinden etkilendi | Video 00:30
Kudüs’te 7 günlük bebek İsrail güçlerinin gazlı müdahalesinden etkilendi | Video 13.10.2022 | 23:44
Ukrayna, Rusya’nın Belgorod kentinde mühimmat deposunu vurdu | Video 01:02
Ukrayna, Rusya’nın Belgorod kentinde mühimmat deposunu vurdu | Video 13.10.2022 | 23:44
Putin ve Aliyev Astana’da bir araya geldi | Video 02:59
Putin ve Aliyev Astana’da bir araya geldi | Video 13.10.2022 | 21:50
ABD Savunma Bakanı Austin: Rusya’nın söylemleri sorumsuz ve tehlikeli | Video 04:22
ABD Savunma Bakanı Austin: "Rusya'nın söylemleri sorumsuz ve tehlikeli" | Video 13.10.2022 | 21:50
Irak’ta hükümeti kurma görevi Muhammed Şiya Sudani’ye verildi | Video 01:43
Irak’ta hükümeti kurma görevi Muhammed Şiya Sudani’ye verildi | Video 13.10.2022 | 21:50
Kırım Köprüsü’ndeki patlamayla ilgili ortalığı karıştıracak iddia! ABD’nin sualtı drone’u ile mi vuruldu? İşte o görüntü | Video 00:45
Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili ortalığı karıştıracak iddia! ABD'nin sualtı drone'u ile mi vuruldu? İşte o görüntü | Video 13.10.2022 | 12:52
Suriye’de 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen mozaik bulundu | Video 00:47
Suriye’de 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen mozaik bulundu | Video 13.10.2022 | 00:41
Pakistan’da yolcu otobüsü alev aldı: 10 ölü, 20 yaralı | Video 00:37
Pakistan'da yolcu otobüsü alev aldı: 10 ölü, 20 yaralı | Video 12.10.2022 | 21:35
Avrupa’nın beklediği haberi Putin duyurdu! Doğalgazda Türkiye formülü | Video 02:27
Avrupa'nın beklediği haberi Putin duyurdu! Doğalgazda "Türkiye" formülü | Video 12.10.2022 | 14:22

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya tarafından başkent Kiev'e düzenlenen saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Düşman kentlerimize saldırabilir ama bizi parçalayamayacak" dedi. Shevchenkivskyi bölgesinde ise saldırıların hedefi olan bir binadan 18 kişi kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vurdu. Shevchenkivskyi bölgesinin hedef alındığı saldırıların ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırıların gece boyunca sürdüğünü ve sivil halkın düşman tarafından terörize edildiğini belirtti. Rusya'nın, kamikaze İHA'larla Ukrayna'yı hedef aldığını ve bir binanın zarar gördüğünü söyleyen Zelenskiy, "Düşman kentlerimize saldırabilir ama bizi parçalayamayacak. Zaferi kazanacağız" ifadelerini kullandı.

ENKAZ ALTINDAN 18 KİŞİ KURTARILDI
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Shevchenkivskyi bölgesindeki bir binada çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını söyledi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Klitschko, "Shevchenkivskyi bölgesinde kamikaze İHA'yla vurulan bir binada patlama yaşandı. Şu an 18 kişi kurtarıldı. İlk bilgilere göre, 2 kişi enkaz altında" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA