Video Dünya Zelenskiy: “Ruslar, zayıf olduğumuz yerlerden saldırabilir” | Video
Zelenskiy: “Ruslar, zayıf olduğumuz yerlerden saldırabilir” | Video

Zelenskiy: “Ruslar, zayıf olduğumuz yerlerden saldırabilir” | Video

01.04.2022 | 08:58

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun bazı yerlerden çıkartıldığını söylerken Rusların taktik gereği kendilerinin zayıf olduğu noktalardan saldırabileceğini söyledi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine saldırılarına dönük son duruma dair açıklamalarda bulundu. Rusya'nın 3-5 gün içerisinde Ukrayna'yı teslim alacağını hesap ettiğini savunan Zelenskiy, "Donbass'taki 8 yıllık savaşın ardından ulusal savunmamızın da 36. günü sona erdi. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz bile. Her gün ve her gece bizim için aynı. Bütün Mart ayı ve Şubat ayının son 5 günü işgalciler farklı yönlerden, havadan, karadan ve denizden evimize girmeye çalışıyor. Üç beş gün dediler. Bunun bütün devletimizi ele geçirmeleri için yeterli olacağını düşündüler. 36 gündür ayaktayız ve savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

"RUSLAR, ZAFER ELDE ETTİĞİMİZ NOKTALARDAN UZAKLAŞIP ZAYIF OLDUĞUMUZ YERLERDEN SALDIRABİLİR"
Rusların bazı bölgelerden çıkarıldığını fakat yine de tedbirli olduklarını aktaran Zelenskiy, "Silahlı Kuvvetlerimiz, Ulusal Polis ve Ulusal Muhafızlar ve istihbarat iyi durumda. Onlara şükranlarımı sunuyorum. Kiev'in kuzeyinde, Çernihiv'de, Sumi Bölgesi'nde işgalcilerin çıkarılması devam ediliyor. Ancak bunun Rus ordusunun bir taktiksel bir manevrası olduğunu anlamalıyız. Ne planladıklarını ne yaptıklarını biliyoruz. Onlara karşı zafer elde ettiğimiz yerlerden uzaklaşıp diğer önemli noktalara odaklandıklarını biliyoruz. Bizim için zor olabilecek yerlere. Bu nedenle herkesin dikkatli olması gerekir. Daha ileride savaşlar olacak. İstediğimiz her şeyi elde etmek için hala çok zor bir yolumuz var" diye konuştu.

ZELENSKİY, İSTİHBARATÇIYI GÖREVDEN ALDI
Ukrayna'da, Rusya için çalışan askerler ve istihbarat görevlilerinin bulunduğunu ima eden Zelenskiy, "Her zaman olduğu gibi hiç düşünmeden kahramanlarımızın ödüllendirildiği bir kararnameyi imzaladım. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndaki 136. Askere teşekkür ederim. Bugün zor bir karar daha alındı. Tüm hainlerle uğraşacak zamanımız yok. Ama yavaş yavaş tümü cezalandırılacak. Bu nedenle Ukrayna Güvenlik Servisi İç Güvenlik Ana Dairesi eski başkanı Andriy Olehovych Naumov ve Herson Bölgesi'ndeki SBU'nun eski başkanı Serhiy Oleksandrovych Kryvoruchko artık general değil. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Disiplin Tüzüğü'nün 48. maddesine göre, vatanlarının nerede olduğuna karar veremeyen kıdemlilerin ve subaylar rütbelerinden mahrum bırakılacak. Güvenlik servisinin gerçek kahramanlarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE, UKRAYNA İÇİN GÜVENLİK GARANTÖRÜ OLMA KONUSUNDAKİ İSTEKLİLİĞİNDEN DOLAYI MİNNETTARIM"
Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını söyleyen Zelenskiy, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştüm. Çok spesifik görüşme oldu. Özellikle Türkiye'de, Rusya ile gerçekleşen müzakereler hakkında. Ve ayrıca devletimiz için etkili bir garanti sisteminin oluşturulması hakkında. Güvenlik konusunda her zaman ihtiyacımız olan ve gerçek provizyona yakınız. Türkiye'ye, Ukrayna için güvenlik garantörü olma konusundaki istekliliğinden dolayı minnettarım" dedi. Bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Sullivan görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Zelenskiy, "ABD, Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi uygulamaya koydu. Minnettarız" şeklinde konuştu.

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