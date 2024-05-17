Video Ekonomi Bakan Bolat: "İhracat yaparak dünyaya biz varız mesajı veriyoruz" | Video
Bakan Bolat:

Bakan Bolat: "İhracat yaparak dünyaya biz varız mesajı veriyoruz" | Video

17.05.2024 | 13:17

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi için Turkuvaz Medya'ya teşekkürlerini sunarak zirve sonrası soruları yanıtladı.

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Bakan Bolat, "İhracat yaparak ülkemizi tanıtıyoruz, kültürümüzü tanıtıyoruz ve dünyaya biz varız mesajı veriyoruz. Çok önemli bir faydası da ülkenin döviz ihtiyacını karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

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