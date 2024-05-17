Bakan Bolat: "İhracat yaparak dünyaya biz varız mesajı veriyoruz" | Video
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi için Turkuvaz Medya'ya teşekkürlerini sunarak zirve sonrası soruları yanıtladı.
Bakan Bolat, "İhracat yaparak ülkemizi tanıtıyoruz, kültürümüzü tanıtıyoruz ve dünyaya biz varız mesajı veriyoruz. Çok önemli bir faydası da ülkenin döviz ihtiyacını karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
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