Başkan Erdoğan'dan fındık fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması: "Yeni fındık alım fiyatı..." | Video

Bu yıl fındık alım fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün de fındık alım fiyatlarını belirledik, şimdi de onu açıklıyorum. Geçtiğimiz yıl Toprak Mahsülleri Ofisimiz 16,5-17 kilo üzerinden alıma çıkmıştı. Bu sayede düşme eğilimi gösteren fındık fiyatları 18-20 lira civarında seyretmişti. Fındık ihraç fiyatının kilogramda 5,8 dolardan 6,72 dolara yükselmesiyle ülkemiz ilave 300 milyon dolar gelir elde etti. Toplam fındık ihracatımızda 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamları bilmeyenler, bilseler de ne anlama geldiğini kavrayamayanlar milletimizin kafasını karıştırmak için sürekli uğraşıyorlar."