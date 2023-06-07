Borsa güne yükselişle başladı! Altın, döviz, piyasalarda son durum nedir? Uzman isim değerlendirdi | Video
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,36 artışla 5.515,87 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 127,07 puan ve yüzde 2,36 değer kazanarak 5.515,87 puana çıktı. Öte yandan altının gram fiyatı, anlık rakamlara göre 1.400,01 TL alış ve 1.400,23 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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