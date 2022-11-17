EYT SON DAKİKA: EYT yasası kimleri kapsıyor? Prim günü değişecek mi? Kademeli emeklilik hesabı

Son dakika haberi...EYT yasası için artık geri sayım başladı. Teknik olarak biten EYT taslağının Aralık ayının ilk yarısında kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Peki EYT kimleri kapsıyor?, prim günü koşulları değişecek mi? Kademeli yaş mı gelecek? İşte emeklilikte yaşa takılanlar için kritik detaylar...