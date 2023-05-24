İstanbul Finans Merkezi Panel I | "Çok ciddi sermaye akışları olacak"
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "İstanbul Finans Merkezi Zirvesi"nde "Finansın Kalbinde Bankacılığın Geleceği" panelinde Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim H. Öztop önemli açıklamalarda bulundu. Panelin moderatörlüğünü ise A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ile SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör üstlendi.
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