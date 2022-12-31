Şırnak'ta petrol fışkırıyor! | Video

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yılın son gününde Şehit Esma Çevik-7 kuyusunun 66.639 vpe günlük üretimle son 30 yılın en yüksek üretim rakamına ulaştığının muştusunu verdi. "Artık Türkiye’nin En Çok Üreten Petrol Sahası Şırnak'ta" diyerek, resmi sosyal medya hesabından Gabar'da yer alan kuyunun görüntülerini paylaştı.