SON DAKİKA: Bakan Bilgin EYT için tarih verdi! "EYT ile emekli olacak olan..." | Video

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT yasası için detayları açıkladı! EYT yasası üzerine yapılan düzenleme 2022 yılının Aralık ayında TBMM'ye sunulacak. Bakan Bilgin, açıklamasında; "Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT çalışmasını Aralık ayı içerisinde Meclis'e takdim edeceğiz. EYT düzenlemesi 2023 yılında uygulanacak. Şuan yaş şartını kaldırsak EYT yasası ile emekli olacak 1,5 milyon kişi var." ifadelerine yer verdi. Öte yandan yapılan açıklamada asgari ücret ile ilgili detaylara da yer verildi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? Şartlar neler? İşte tüm detaylar...