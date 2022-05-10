SON DAKİKA: Emekli ve memurların beklediği haber geldi: Hazine ve Maliye Bakanı Vedat Bilgin’den önemli açıklama! | Video

Son dakika haberi: Emekli ve memurları yakından ilgilendiren Temmuz zammı açıklamasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptı. 2022 memur ve emekli zammı için ipuçları enflasyon rakamları ile gelmeye devam ederken, yeni maaş düzenlemesi sıkça merak ediliyordu. Bakan Vedat Bilgin yeni yaptığı açıklamada, haziran ayı enflasyonu ile beraber yol haritası belirleyeceklerini ifade ederek, çalışanları ve emeklileri enflasyon tahribatından koruyacak çalışmalar olduğunu kaydetti.