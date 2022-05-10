Video Ekonomi SON DAKİKA: Emekli ve memurların beklediği haber geldi: Hazine ve Maliye Bakanı Vedat Bilgin’den önemli açıklama! | Video
SON DAKİKA: Emekli ve memurların beklediği haber geldi: Hazine ve Maliye Bakanı Vedat Bilgin’den önemli açıklama! | Video

SON DAKİKA: Emekli ve memurların beklediği haber geldi: Hazine ve Maliye Bakanı Vedat Bilgin’den önemli açıklama! | Video

10.05.2022 | 12:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Emekli ve memurların beklediği haber geldi: Hazine ve Maliye Bakanı Vedat Bilgin’den önemli açıklama! | Video 01:56
SON DAKİKA: Emekli ve memurların beklediği haber geldi: Hazine ve Maliye Bakanı Vedat Bilgin’den önemli açıklama! | Video 10.05.2022 | 12:33
Son Dakika | Bakan Muş açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekoru kırıldı | Video 14:00
Son Dakika | Bakan Muş açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekoru kırıldı | Video 05.05.2022 | 12:16
Son Dakika: Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video 08:34
Son Dakika: Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video 05.05.2022 | 10:12
Emekli ve memur Temmuz zammı netleşiyor! Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 08:26
Emekli ve memur Temmuz zammı netleşiyor! Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 04.05.2022 | 14:18
Mayıs ayı Fed faiz kararı ne olacak? ’Resesyon’ mu ’Enflasyon’ mu? 01:00
Mayıs ayı Fed faiz kararı ne olacak? 'Resesyon' mu 'Enflasyon' mu? 01.05.2022 | 10:54
TCMB Başkanı Kavcıoğlu açıkladı Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42,8 | Video 05:16
TCMB Başkanı Kavcıoğlu açıkladı "Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42,8" | Video 28.04.2022 | 11:11
SON DAKİKA: Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı! Emekliler ne kadar ikramiye alacak? | Video 02:15
SON DAKİKA: Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı! Emekliler ne kadar ikramiye alacak? | Video 28.04.2022 | 10:13
Züccaciye ihracatta 7 milyar dolara koşuyor | Video 19:54
Züccaciye ihracatta 7 milyar dolara koşuyor | Video 27.04.2022 | 16:54
NYN Askı ve Ahşap Genel Müdür Yardımcısı Ömer Berat Noyan: Kaliteli üretim kaliteli hammaddeyle oluşabilir | Video 14:32
NYN Askı ve Ahşap Genel Müdür Yardımcısı Ömer Berat Noyan: "Kaliteli üretim kaliteli hammaddeyle oluşabilir" | Video 27.04.2022 | 16:01
Milyonların gözü bu haberde! Emekli maaşları için 1 Mayıs sürprizi! Ramazan ikramiyesi ne kadar? | Video 06:45
Milyonların gözü bu haberde! Emekli maaşları için 1 Mayıs sürprizi! Ramazan ikramiyesi ne kadar? | Video 27.04.2022 | 09:48
Altında düşüş sürer mi? Piyasalarda son durum ne? | Video 02:45
Altında düşüş sürer mi? Piyasalarda son durum ne? | Video 27.04.2022 | 09:47
’Sağlık Adası insanların sağlık, neşe, huzur içinde yaşadığı bir ada’ 13:28
'Sağlık Adası insanların sağlık, neşe, huzur içinde yaşadığı bir ada' 26.04.2022 | 13:53
Son Dakika: Bakan Vedat Bilgin’den müjde: En düşük emekli maaşı artacak, Temmuz’da süprizimiz var | Video 02:12
Son Dakika: Bakan Vedat Bilgin'den müjde: "En düşük emekli maaşı artacak, Temmuz'da süprizimiz var" | Video 26.04.2022 | 13:07
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Ödül Töreninde önemli açıklamalar | Video 05:04
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Ödül Töreninde önemli açıklamalar | Video 07.03.2022 | 11:57
Zincir marketler piyasayı nasıl etkiliyor? TESK Başkanı A Haber’de açıkladı | Video 06:05
Zincir marketler piyasayı nasıl etkiliyor? TESK Başkanı A Haber'de açıkladı | Video 25.04.2022 | 10:32
SON DAKİKA: 2022 Emekli Bayram İkramiyesi için ödeme tarihi belli oldu! İkramiyeler ne zaman yatacak? İşte detaylar... | Video 01:52
SON DAKİKA: 2022 Emekli Bayram İkramiyesi için ödeme tarihi belli oldu! İkramiyeler ne zaman yatacak? İşte detaylar... | Video 22.04.2022 | 12:28
Uzman isim uyardı! Sahte dolara dikkat! ATM’’den bile geçiyor Sahte dolar nasıl anlaşılır? | Video 05:49
Uzman isim uyardı! "Sahte dolara dikkat! ATM''den bile geçiyor" Sahte dolar nasıl anlaşılır? | Video 21.04.2022 | 13:36
SON DAKİKA: İstanbul’da kira fiyatları uçtu! İşte semt semt kiralık ev fiyatları... | Video 09:23
SON DAKİKA: İstanbul'da kira fiyatları uçtu! İşte semt semt kiralık ev fiyatları... | Video 21.04.2022 | 15:15
İş süreçleri dijital robotlara emanet 20:18
İş süreçleri dijital robotlara emanet 20.04.2022 | 17:12
Başkan Erdoğan’dan Yuvam Hesabı müjdesi Yüzde 4 getiri sağlayacak | Video 01:44
Başkan Erdoğan'dan "Yuvam Hesabı" müjdesi "Yüzde 4 getiri sağlayacak" | Video 20.04.2022 | 13:01

Son dakika haberi: Emekli ve memurları yakından ilgilendiren Temmuz zammı açıklamasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptı. 2022 memur ve emekli zammı için ipuçları enflasyon rakamları ile gelmeye devam ederken, yeni maaş düzenlemesi sıkça merak ediliyordu. Bakan Vedat Bilgin yeni yaptığı açıklamada, haziran ayı enflasyonu ile beraber yol haritası belirleyeceklerini ifade ederek, çalışanları ve emeklileri enflasyon tahribatından koruyacak çalışmalar olduğunu kaydetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA