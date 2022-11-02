Video Ekonomi SON DAKİKA: Orta gelir grubu sosyal konut kampanyası! Bakan Kurum: 81 ili kapsayacak | Video
SON DAKİKA: Orta gelir grubu sosyal konut kampanyası! Bakan Kurum: 81 ili kapsayacak | Video

SON DAKİKA: Orta gelir grubu sosyal konut kampanyası! Bakan Kurum: 81 ili kapsayacak | Video

02.11.2022 | 16:07

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Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "100 bin konutu içeren bir sosyal konut kampanyası planlıyoruz. 81 ili kapsayacak. Proje kapsamında süreci bankalarla birlikte yürüteceğiz" dedi.

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