TOKİ kura çekimi için tarih verildi! Sosyal konut projesinde ilk kuralar çekiliyor | Video
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Türkiye tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi için kura çekimi başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 12 il için TOKİ kura çekimi müjdesi verdi. Bakan Kurum ayrıca diğer iller için de tarih verdi. Öte yandan TOKİ ilk kura çekimlerinde saat ve yerleri açıkladı