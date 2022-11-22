Video Ekonomi Tüm Türkiye Artvin'e kilitlendi! 'EN'lerin projesi hizmete girdi! Bakan Kurum: "Hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz" | Video
Tüm Türkiye Artvin'e kilitlendi! 'EN'lerin projesi hizmete girdi! Bakan Kurum:

Tüm Türkiye Artvin'e kilitlendi! 'EN'lerin projesi hizmete girdi! Bakan Kurum: "Hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz" | Video

22.11.2022 | 15:36

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Artvin'de Türkiye'nin en yüksek dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Yusufeli Barajı Elektrik üretmeye başladığında tek başına bir Antalya büyüklüğünde bir şehrin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede olacakken, ülke ekonomisine ise yıllık 4,1 milyar TL katkı sağlaması bekleniyor. Öte yandan 150 yılda 7. kez taşınan ve Türkiye'nin en büyük iskan projesiyle Türkiye'nin en yeni ilçesi olan Yusufeli'nde tamamlanan konut ve işyerleri de törenle hak sahiplerine teslim edildi. Bakan Kurum, "21. yüzyılın, Türkiye Yüzyılı’nın en güzel şehirlerinden biri olacak Yeni Yusufeli için kurduğumuz hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz" dedi.

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