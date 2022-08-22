Video Finans Mustafa Keskintürk: ECB daha agresif davranabilir
Mustafa Keskintürk: ECB daha agresif davranabilir

Mustafa Keskintürk: ECB daha agresif davranabilir

22.08.2022 | 21:22

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A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Keskintürk, Euro Bölgesi'nde enflasyonla mücadelenin daha çok ön plana çıkacağını ifade ederek, "ECB daha agresif davranabilir" dedi.

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