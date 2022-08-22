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Mustafa Keskintürk: ECB daha agresif davranabilir 22.08.2022 | 21:22
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Son Dakika: Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararını açıkladı | Video 21.07.2022 | 14:33
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Merkez Bankası Haziran ayı toplantısı sonrası piyasalara ne mesaj verdi? 23.06.2022 | 14:28
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SON DAKİKA: Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı belli oldu 23.06.2022 | 14:24
03:46
SON DAKİKA! Haziran ayı Fed faiz kararı belli oldu: Fed ne kadar verdi? 15.06.2022 | 21:16
01:25
SON DAKİKA! Merkez Bankası reeskont kredisi faizlerini düşürdü 13.06.2022 | 16:09
01:32
Borsa İstanbul'da yön ne olacak? 09.06.2022 | 15:34
02:48
Stratejist Yeliz Karabulut: Dünya merkez bankaları çok geç kaldı 09.06.2022 | 15:23
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SON DAKİKA! Mayıs ayı enflasyon oranı belli oldu 03.06.2022 | 11:49
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Son Dakika: Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video 05.05.2022 | 10:12
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Bakan Nureddin Nebati: Enflasyonun üstesinden geleceğiz 15.04.2022 | 16:02
A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Keskintürk, Euro Bölgesi'nde enflasyonla mücadelenin daha çok ön plana çıkacağını ifade ederek, "ECB daha agresif davranabilir" dedi.