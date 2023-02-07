19 saat sonra kurtarıldı ilk sözleri bu oldu: Allah devletimizden razı olsun | Video

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve yüreklerimizi dağlayan depremlerin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaza dönmüş binadan çıkarılan bir kadın ise duygulandıran sözler söyledi. Depremzede "Allah devletimizden razı olsun. Polisimizden razı olsun. Ayağınıza taş değmesin" dedi.