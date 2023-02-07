19 saat sonra kurtarıldı ilk sözleri bu oldu: Allah devletimizden razı olsun | Video
Kahramanmaraş'ta yaşanan ve yüreklerimizi dağlayan depremlerin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaza dönmüş binadan çıkarılan bir kadın ise duygulandıran sözler söyledi. Depremzede "Allah devletimizden razı olsun. Polisimizden razı olsun. Ayağınıza taş değmesin" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:04
03:11
01:32
01:08
01:37
İstanbul'da milli yasın ardından bayraklar yarıya indirildi | Video 07.02.2023 | 00:04
05:12
A Haber-ATV ekibi, minik Kumsal’ın hayata tutunuşunu görüntüledi | Video 06.02.2023 | 23:47
04:16
03:55
Şanlıurfa’da 19’uncu saatte enkazdan sağ kurtuldu | Video 06.02.2023 | 23:16
02:27
Malatya’da enkaz altından hayata tutunuş | Video 06.02.2023 | 22:56
04:17
01:44
İskenderun Limanı'nda yangın paniği | Video 06.02.2023 | 22:31
01:29
04:41
03:55
16:02
06:32
14 yaşındaki Fatma enkazdan 15 saat sonra böyle kurtarıldı | Video 06.02.2023 | 19:43
01:11
04:14
00:13
Hekimhan'da binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasında | Video 06.02.2023 | 19:38