3 katlı bina alevlere teslim oldu!

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Kireç Ocakları mevkiinde, 3 katlı bir binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede tüm katı saran alevlere müdahale etti.