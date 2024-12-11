Video Haber 3 katlı bina alevlere teslim oldu!
3 katlı bina alevlere teslim oldu!

3 katlı bina alevlere teslim oldu!

11.12.2024 | 22:52

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Kireç Ocakları mevkiinde, 3 katlı bir binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede tüm katı saran alevlere müdahale etti.

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