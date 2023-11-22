ABD-Kanada sınırındaki patlamada 2 kişi öldü
ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü’ndeki patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı. ABD basınında yer alan haberlerde, FBI’ın söz konusu patlamayı “terör saldırısı” girişimi olarak ele aldığı aktarıldı.
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