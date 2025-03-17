AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti MKYK toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasındaki süreçte karşılıklı olarak konuşmanın önemini vurguladı. Öte yandan Çelik, önceliğin PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesi gerektiğini ifade etti.
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