AK Parti ile MHP bayramlaştı | Video
AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi bayramlaştı. CHP'nin sokak provokasyonlarına değinilen görüşmede AK Parti Genel Başkan Belgin Uygur Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak "Gençleri provoke eden bir tutum kendi ülkesi ve milletiyle barışık olmayan bakış açısını kabul etmiyoruz" dedi.
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