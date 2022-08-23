AK Parti İzmir'den Tunç Soyer'e pis su tepkisi | Video

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) arıtma tesisinden akan pis suyun, Gediz Nehri ve tarlalara bırakılması görüntülerine tepki gösterdi. Bir vatandaşın kayda aldığı görüntülerde, İZSU'ya bağlı Muradiye tesisinden akan atık suyun tarlalara ve Gediz Nehri'ne deşarj edildiği görüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Gediz Nehri ile ilgili 'Kirletiliyorlar", "Suç duyurusunda bulunacağız" söylemlerinin de hatırlatılatıldığı görüntülere, AK Parti İzmir kanadı sert eleştirilerde bulundu.