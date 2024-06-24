Video Haber Amasya’da orman yangını: Helikopterlerle müdahale ediliyor
Amasya’da orman yangını: Helikopterlerle müdahale ediliyor

Amasya’da orman yangını: Helikopterlerle müdahale ediliyor

24.06.2024 | 18:53

Amasya’nın Kirazlıdere mevkisinde orman yangını meydana geldi. Yangına müdahale sürüyor.

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