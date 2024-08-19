Amasya’da otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 1 ölü
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarpmasıyla bir kişi hayatını kaybetti.
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