Anıtkabir'de 19 Mayıs coşkusu | Video

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta coşku dolu etkinliklerle kutlanıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’nin ilk adımını atışının 106. yıl dönümü büyük coşku yaşatırken, Anıtkabir, her zaman olduğu gibi yüzbinlerce kişi tarafından ziyaret edildi.