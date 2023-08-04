Video Haber Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin  ASAT binasını bastı... "34 gündür suyum yok" | Video
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin  ASAT binasını bastı...

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin  ASAT binasını bastı... "34 gündür suyum yok" | Video

04.08.2023 | 15:34

Alanya’da ismi öğrenilemeyen vatandaş 34 gündür evinde su olmadığı için ASAT’ı binasını bastı. Vatandaş kuruma ASAT Müdürü, polis ve jandarmanın çağırılmasını isteyerek, “Benim suyum bugün gelecek” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Alanya İlçesinde ismi öğrenilemeyen vatandaş 34 gündür evinde su olmadığı için Antalya Su ve Atık Su İdaresi ( ASAT )ı bastı. Vatandaş kuruma ASAT Müdürü, polis ve jandarmanın çağırılmasını isteyerek, "Benim suyum bugün gelecek" dedi.

Antalya Büyük şehir Belediyesinin Alanya'da ASAT binasına giderek eline aldığı boş su bidonunu yere fırlatan ve tekmeleyen ismi öğrenilemeyen vatandaş ASAT müdürünün kuruma gelmesini istedi. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, "34 gündür benim suyum yok. Bu adam buraya gelecek. Jandarmayı çağırın. Jandarma da gelsin. Ben burada bekliyorum. 34 gündür suyum yok. Ben artık bıktım ya. Onu ara, bunu ara, şunu ara. Ben kimi arayacağım ya? Jandarmayı da arayın. Jandarma da gelsin. Yazık. Polis, jandarma çağırın, Hepsini çağırın. Ben her gün su dolduruyorum ya. 34 gündür suyum yok. Yeter artık ya. Bıktım. Ben su istiyorum" dedi.

34 GÜNDÜR DENİZDE YIKANIYORUM"

Etraftakilerin sakinleştirmeye çalıştığı vatandaş bir ara ASAT müdürünün odasına girerek bir koltuğa oturdu. Burada konuşmasına devam eden vatandaş, "Gelsin o, izin yapmayacak. Bana çözüm üretmek için senin şunun bu, bunun bu dediler. Yeter, 34 gün oldu ya. Benim evimde su yok. Benim suyum bugün gelecek. Sizin çavuşunuza 28 Haziran'da bayramda mesaj atmışım. Benim evimdeki saatin biri yok. Hamam gibi. Tuvalete giremiyorum. Ben evimde mayo ile geziyorum. 34 gündür denizde yıkanıyorum. Çağırın jandarma gelsin" diye konuştu. Bu sırada ASAT görevlileri vatandaşı sakinleştirmeye çalıştı.

EVDE SU SAATİNİ SÖKMÜŞLER

Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından 28 Haziran'da evdeki su saatinin söküldüğünü ve 34 gündür tekrar takılmadığını ifade eden vatandaş 34 gündür susuz yaşadığını söyledi.

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