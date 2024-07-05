ASELSAN’dan “PUHU” paylaşımı | Video
ASELSAN, her türlü haberleşme tehdidine karşı tasarlanan PUHU 3-LT’nin yeni teslimatlar için hazırlandığını açıkladı.
Paylaşımda PUHU 3-LT'nin yüksek hızlı spektrum tarama, sinyal tespiti ve analizi, hassas yön kestirimi ve konum bulma, yapay zeka destekli elektronik harp algoritmaları, ağ destekli elektronik harp hızlı ve otomatik kurulum, toplanma ve yer değiştirme kabiliyetleri sunduğu belirtildi.
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