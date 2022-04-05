Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak tutuklandı | Video

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İstanbul Mali Polisi tarafından düzenlenen; “Örgütlü Olarak İhaleye Fesat Karıştırma” ve “Resmi Belgede Sahtecilik” operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ile Avcılar Belediyesi’nde görevli 14 kişinin de bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında Benli ve yedi aktif belediye personelinin de yer aldığı 11 şüpheli tutuklandı.