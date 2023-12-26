Bahçeli'den sert tepki: "TBMM'de terörist istemiyoruz, düşman, katil istemiyoruz!" | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. PKK terör örgütünün adeta siyasi uzantısı gibi hareket eden DEM partisine sert tepki gösteren Bahçeli, "MHP'nin açık tavrı şudur, mehmetlerimize sıkılan, kanımızı döküp canımızı alan terörsitlere hangi vekil hoşgörü ile yaklaşırsa suçludur. Hesap vermekten kurtulamayacaktır. TBMM'de terörist istemiyoruz, düşman, katil istemiyoruz. Canilerin sırtını sıvazlayan namertleri asla istemiyoruz." ifadelerini kullandı.