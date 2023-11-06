Bakan Fidan ile görüşen Blinken: "Çatışmanın yayılmasını önlemeyi konuştuk" | Video

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Bakan Fidan ile yaklaşık 3 saatlik bir görüşme gerçekleştiren Blinken, havalimanında basın mensuplarının sorularını cevapladı.