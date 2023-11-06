Bakan Fidan ile görüşen Blinken: "Çatışmanın yayılmasını önlemeyi konuştuk" | Video
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Bakan Fidan ile yaklaşık 3 saatlik bir görüşme gerçekleştiren Blinken, havalimanında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:22
Türkiye ve ABD 2 devletli çözüm konusunda mutabık | Video 06.11.2023 | 15:19
05:43
04:25
Başkan Erdoğan Ayder Yaylası’nda | Video 06.11.2023 | 12:36
00:02
Bakan Fidan, Blinken'ın sarılma hamlesine karşılık vermedi | Video 06.11.2023 | 12:41
00:56
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i Ankara'da Vali Yardımcısı karşıladı | Video 06.11.2023 | 12:41
00:25
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi | Video 06.11.2023 | 11:16
03:42
00:23
01:06
31:26
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: "Al birini, vur ötekine" | Video 05.11.2023 | 14:55
09:14
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'te konuştu | Video 05.11.2023 | 14:08
01:22
CHP Kurultayında partililer arasında gerginlik | Video 05.11.2023 | 09:15
02:27
"Kahramanlar" operasyonunda 21 sığınak imha edildi | Video 05.11.2023 | 09:15
00:14
00:50
ABD’de Filistin’e destek gösterileri sürüyor 05.11.2023 | 00:22
01:25
Çan’da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı 04.11.2023 | 23:54
00:39
Şiddetli rüzgar masa ve sandalyeleri savurdu... O anlar kamerada 04.11.2023 | 22:38
01:35
Tekirdağ'da aniden bastıran şiddetli yağış sokakları dereye çevirdi 04.11.2023 | 21:46
06:37
Almanya’da Filistin’e destek yürüyüşü 04.11.2023 | 21:45
03:39
Çanakkale’de şiddetli yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü 04.11.2023 | 21:45