Video Haber Bakan Fidan ile görüşen Blinken: "Çatışmanın yayılmasını önlemeyi konuştuk" | Video
Bakan Fidan ile görüşen Blinken:

Bakan Fidan ile görüşen Blinken: "Çatışmanın yayılmasını önlemeyi konuştuk" | Video

06.11.2023 | 14:28

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Bakan Fidan ile yaklaşık 3 saatlik bir görüşme gerçekleştiren Blinken, havalimanında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

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