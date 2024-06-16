Bakan Güler, Hakkari'de Mehmetçikle bayramlaştı | Video
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında kılarak hudut hattındaki Mehmetçikle bayramlaştı.
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