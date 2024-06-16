Video Haber Bakan Güler, Hakkari'de Mehmetçikle bayramlaştı | Video
Bakan Güler, Hakkari'de Mehmetçikle bayramlaştı | Video

Bakan Güler, Hakkari'de Mehmetçikle bayramlaştı | Video

16.06.2024 | 15:21

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında kılarak hudut hattındaki Mehmetçikle bayramlaştı.

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Millî Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında kıldı. Beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile geceyi hudut hattında geçiren Bakan Yaşar Güler, namazın ardından gerçekleştirilen kurban kesimine katıldı. Bakan Güler ve TSK Komuta Kademesi daha sonra Mehmetçiklerimizle bayramlaştı.

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