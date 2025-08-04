Bakan Kacır'dan TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliğine davet | Video 04.08.2025 | 12:19 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliğinin Erzurum'da 28-31 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıklayarak davette bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Yıldızların altında bilimle buluşuyoruz! TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl binlerce gökyüzü tutkununu Erzurum'da bir araya getiriyor. Konaklı'nın zirvesinde yıldızlara dokunmak isteyen herkesi bu eşsiz buluşmaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Erzurum Konaklı Kayak Merkezinde gerçekleşecek etkinliğe başvurular 6 Ağustos'a kadar devam edecek.

Katılımcılar, gündüz saatlerinde özel filtreli teleskoplarla Güneş'i gözlemleyebilecek; gece saatlerinde ise ışık kirliliğinden uzak, yüksek rakımlı alanlarda yıldızlar, gezegenler, galaksiler ve diğer gök cisimlerini teleskoplarla keşfetme imkanı bulacak.

Etkinlik boyunca, alanında uzman bilim insanlarının gerçekleştireceği etkileşimli sunumlar, akademik söyleşiler ve bilim temalı atölye çalışmaları da katılımcılara bilim deneyimi sunacak. Etkinliğe katılmaya hak kazananlar, Türkiye'nin dört bir yanından yapılan başvurular arasından değerlendirme sistemi ve kura yöntemiyle belirlenecek. Başvurular, https://gozlem.tubitak.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.