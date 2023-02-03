Bakan Varank: "Türkiye Yüzyılı'nı üretimin yüzyılı yapacağız" | Video
A Haber Türkiye Yüzyılı programları kapsamında bu hafta sanayi ve teknoloji alanında yapılanları ekrana taşıyor. Vedat Sezer’in konuğu olan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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