Bakan Varank: "Türkiye Yüzyılı'nı üretimin yüzyılı yapacağız" | Video

A Haber Türkiye Yüzyılı programları kapsamında bu hafta sanayi ve teknoloji alanında yapılanları ekrana taşıyor. Vedat Sezer’in konuğu olan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.