Bakan Yerlikaya açıkladı: 4 ayrı dolandırıcı suç örgütü üyesi 64 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 milyar 785 milyon Türk lirası hesap hareketliliği bulunan 4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütü üyesi 64 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Yakalanan şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda sahte sağlık raporu, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi. MASAK raporlarına istinaden yapılan incelemeler sonucu; şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 785 milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi. Şüphelilere ait; 402 adet banka hesabı, 18 adet kripto varlık hesabı, 5 adet araç ve 2 adet konut, sahte engelli raporu ile usulsüz olarak alınan 12 adet otomobile el konuldu.
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