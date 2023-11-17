Video Haber Bartın ve Zonguldak'ta mevsimin ilk karı yağdı
Bartın ve Zonguldak'ta mevsimin ilk karı yağdı

Bartın ve Zonguldak'ta mevsimin ilk karı yağdı

17.11.2023 | 00:28

Bartın ve Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı başladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bartın ve Zonguldak’ta mevsimin ilk karı yağdı 00:30
Bartın ve Zonguldak'ta mevsimin ilk karı yağdı 17.11.2023 | 00:28
Her şey Filistin sayesinde ortaya çıkıyor! Usame Bin Ladin’in 21 yıl önceki mektubu ABD’de gündem oldu! 04:48
Her şey Filistin sayesinde ortaya çıkıyor! Usame Bin Ladin’in 21 yıl önceki mektubu ABD’de gündem oldu! 16.11.2023 | 22:55
Londra’da yüzlerce öğrenci Gazze’ye destek için yürüdü 00:07
Londra'da yüzlerce öğrenci Gazze'ye destek için yürüdü 16.11.2023 | 22:32
ABD’de yüzlerce Starbucks çalışanından grev 01:15
ABD’de yüzlerce Starbucks çalışanından grev 16.11.2023 | 22:15
Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo’ya soğuk duş: Göstericilerden Gazze protestosu 00:21
Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo'ya soğuk duş: Göstericilerden Gazze protestosu 16.11.2023 | 21:28
Siirt’te 3 kişinin yaralandığı kazada minibüs 5 saat sonra vadiden çıkartıldı 01:22
Siirt'te 3 kişinin yaralandığı kazada minibüs 5 saat sonra vadiden çıkartıldı 16.11.2023 | 20:45
Amasya’da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı 01:02
Amasya’da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı 16.11.2023 | 19:53
Bahar Candan Nihal Candan kardeşler tutuklama kararının ardından hıçkırarak ağladılar! 01:19
Bahar Candan Nihal Candan kardeşler tutuklama kararının ardından hıçkırarak ağladılar! 16.11.2023 | 19:14
Candan kardeşler tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi 00:52
Candan kardeşler tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi 16.11.2023 | 17:41
Başkan Erdoğan’dan Gazzeli hastalara ziyaret | Video 02:04
Başkan Erdoğan'dan Gazzeli hastalara ziyaret | Video 16.11.2023 | 16:51
Bakan Koca, Türkiye’ye getirilen Gazzelilere özel ilgi gösterdi | Video 09:35
Bakan Koca, Türkiye’ye getirilen Gazzelilere özel ilgi gösterdi | Video 16.11.2023 | 14:32
Bakan Ersoy’dan Tamer Karadağlı yorumu: Çok başarılı oyuncu | Video 00:58
Bakan Ersoy’dan Tamer Karadağlı yorumu: "Çok başarılı oyuncu" | Video 16.11.2023 | 11:21
Bakan Koca: Mısır’ın hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye’dir | Video 16:25
Bakan Koca: "Mısır'ın hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye’dir" | Video 16.11.2023 | 08:34
SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca’dan ’Gazze’ açıklaması! 27 hasta Türkiye’ye getirildi 11:06
SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan 'Gazze' açıklaması! 27 hasta Türkiye'ye getirildi 16.11.2023 | 00:57
Biden ve Xi 1 yıl aranın ardından ilk kez yüz yüze görüştü 02:07
Biden ve Xi 1 yıl aranın ardından ilk kez yüz yüze görüştü 15.11.2023 | 23:30
Bakan Ersoy’dan HDP’li Çelenk’e Tamer Karadağlı cevabı! 00:58
Bakan Ersoy'dan HDP'li Çelenk'e "Tamer Karadağlı" cevabı! 15.11.2023 | 22:52
Bandırma’da çaldığı aracı Bursa’da bırakıp kaçan şahıs yakalandı 00:35
Bandırma'da çaldığı aracı Bursa'da bırakıp kaçan şahıs yakalandı 15.11.2023 | 20:31
Kanada Başbakanı Trudeau restoranda protesto edildi 04:13
Kanada Başbakanı Trudeau restoranda protesto edildi 15.11.2023 | 20:00
Direksiyon başında baygınlık geçirip 5 araca böyle çarptı: 1 yaralı 04:49
Direksiyon başında baygınlık geçirip 5 araca böyle çarptı: 1 yaralı 15.11.2023 | 18:03
Başkan Erdoğan’dan Yargıtay açıklaması | Video 01:29
Başkan Erdoğan'dan Yargıtay açıklaması | Video 15.11.2023 | 14:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA