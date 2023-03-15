Başkan Erdoğan, 6'lı koalisyonun halini bu video ile ortaya serdi "Onlar ne yaptı, biz ne yaptık" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde vatandaşlar ile kucaklamak yerine siyaset yapmasına tepki gösterdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu için, 'Deprem turisti' ifadesini kullandı. Erdoğan, hiçbir depremzedenin mağdur edilmeyeceğini de sözlerine ekledi.
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