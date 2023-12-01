Başkan Erdoğan BAE'de | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak için zirvenin yapılacağı alana geldi.
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