Video Haber Başkan Erdoğan BAE'de | Video
Başkan Erdoğan BAE'de | Video

Başkan Erdoğan BAE'de | Video

01.12.2023 | 10:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak için zirvenin yapılacağı alana geldi.

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