Video Haber Başkan Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'na eşlik etti "Duyanlara, duymayanlara" | Video
Başkan Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'na eşlik etti

Başkan Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'na eşlik etti "Duyanlara, duymayanlara" | Video

08.01.2023 | 15:52

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AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’nca Sarıyer’deki Volkswagen Arena’da ÜniAKFest (Üniversiteli AK Gençlik Festivali) düzenlendi. Öğle saatlerinde başlayan festivalde, gençler, sanatçılar eşliğinde eğlendi. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Başkan Erdoğan’ın konuşmasının ardından, sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu, ‘duyanlara, duymayanlara’ şarkısını seslendirdi. Başkan Erdoğan da Kurtoğlu’na eşlik etti.

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