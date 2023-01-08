Başkan Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'na eşlik etti "Duyanlara, duymayanlara" | Video

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’nca Sarıyer’deki Volkswagen Arena’da ÜniAKFest (Üniversiteli AK Gençlik Festivali) düzenlendi. Öğle saatlerinde başlayan festivalde, gençler, sanatçılar eşliğinde eğlendi. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Başkan Erdoğan’ın konuşmasının ardından, sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu, ‘duyanlara, duymayanlara’ şarkısını seslendirdi. Başkan Erdoğan da Kurtoğlu’na eşlik etti.