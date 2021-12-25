Başkan Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep programını sürdürüyor. AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililere seslenen Erdoğan, daha sonra Gaziante meydanında toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, burada da önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanmaya ve spekülatif saldırılara değindi, "Türkiye'nin gerçekleri ile, ülkemizin menfaatleri ile ilişkisi bulunmayanların spekülasyonları ile ülkemizi boğmak istediler. Kur spekülasyonu ile karşı karşıya kaldık, bunu bir saatte atıverdik. Ortada bu sert iniş-çıkışların yaşanmasına neden olacak bir şey yoktu." dedi. Erdoğan, erken seçim çağrılarına da vurgu yaptı, "Bay Kemal, Meral Hanım boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'te yapılacak. Öne gelmesi diye bir şey söz konusu değil." diye konuştu.