Başkan Erdoğan: "Gazze Gazzeli kardeşlerimizindir" | Video

"Türkiye-Pakistan İş Forumu"nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Gazze Gazzeli kardeşlerimizindir. İnşallah ebediyyen de öyle kalacaktır. Başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere insanlık ittifakının bu kritik süreçte Gazzelileri yalnız ve sahipsiz bırakmayacağına yürekten inanıyorum." ifadelerine yer verdi.