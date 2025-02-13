Başkan Erdoğan: "Gazze Gazzeli kardeşlerimizindir" | Video
"Türkiye-Pakistan İş Forumu"nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Gazze Gazzeli kardeşlerimizindir. İnşallah ebediyyen de öyle kalacaktır. Başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere insanlık ittifakının bu kritik süreçte Gazzelileri yalnız ve sahipsiz bırakmayacağına yürekten inanıyorum." ifadelerine yer verdi.
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