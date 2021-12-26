Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun "Şanlıurfalı çiftçilere elektrik bedava olacak" sözleri... | Video

CHP Genel Başkanı geçtiğimiz günlerde Şanşıurfa'da belediyeleri kendilerine vermeleri halinde çiftçilere elektriği bedava kullandırıcakları sözünü verdi. Elektriğin belediyelerin görev alanında olmamasına rağmen neymiş Şanlıurfa'daki taşlık araziye enerji üretim sistemi kuracakmış, elektriği çiftçiye bedava verecekmiş. Bay Kemal, Millet İttifakı olarak siz daha cumhurbaşkanı adayını bile belirlemediniz. Adana'da niye yapmadınız diyenlere yeteri kadar taşlık arazi olmadığını söylemiş. Her bir megavat güneş enerjisi üretimi için 15 dönüm arazi gerekiyor Bay Kemal. Türkiye'nin 3'te 2'sinin 99 yıllık cumhuriyet tarihi boyunca kurabildiği kurulu enerji gücü ne kadar? 150 bin megavat. Bu zat Şanlıurfa'nın taşlı tarlalarında 99 yıllık birikimizi 1.5 kat fazla enerji üretiminden bahsediyor. Ne kadarlık yatırım gerekiyor. Tam 125 milyon dolar gerekiyor. Adana topraklarının yarısı tarıma uygun olmayan taşlıka raziymiş. Aynı uygulamayı orada yapmasında hiç bir mahsur yokmuş. Yalanı rakamlarla söyleyince hesap kitap devreye giriyor. Gerçekler gelip yüzüne tokat gibi çarpıyor.