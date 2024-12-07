Başkan Erdoğan: Muhalefetin hali içler acısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te 5 bin 113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni’nde konuştu. Erdoğan; "Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Ne vizyon var ne proje. Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar. İzmir Körfezi kaderine terk edildi. Bir başkası 6 sene önce işleyen trafiği kör düğüm haline getirdiler" dedi.