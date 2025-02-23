Başkan Erdoğan: "Şaibesiz bir şekilde bugünlere geldik" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, "12 Ekim'de başladığımız kongre maratonumuzu birazdan yapacağımız büyük kongremiz ile başarıyla tamamlıyoruz." diyen Başkan Erdoğan, "Şaibesiz bir şekilde bu süreci bugünlere getirdik." ifadelerini kullandı.