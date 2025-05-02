Başkan Erdoğan: "Sosyal medya toplum yapısını hedef alıyor" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AKM'de düzenlenen Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Sosyal medyanın toplum yapısını hedef aldığını ve ailelerin çok dikkatli olması gerektiğini belriten Başkan Erdoğan, "Sanal Bahis ve kumar girdabında varını yoğunu kaybetmiş beyinler görmek istemiyorsak, alkol ve made bağımlılığını bertaraf etmekte kararlıysak, LGBT gibi sapkın akımlar yeni kuşağı zehirlemesin istiyorsak bu mücadeleyi hep birlikte omuz omuza vermek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.