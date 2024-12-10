Video Haber Başkan Erdoğan: "Suriye'de terör örgütlerinin başı ezilecek" | Video
Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "Suriye'de terör örgütlerinin başı ezilecek" | Video

10.12.2024 | 15:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Suriye'de yaşanan gelişmeleri ele alan Başkan Erdoğan, "Zalim Esed'in baskı, zulüm ve katliamlarla yıllardır ayakta tutmaya çalıştığı azınlık rejimi, 8 Aralık'ta Şam'ın kurtuluşuyla artık çökmüştür. Suriye'nin ve Suriye halkının önünde müreffeh ve mutlu geleceğe giden bir kapı açılmıştır. İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir." ifadelerini kullandı.

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