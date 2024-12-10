Başkan Erdoğan: "Suriye'de terör örgütlerinin başı ezilecek" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Suriye'de yaşanan gelişmeleri ele alan Başkan Erdoğan, "Zalim Esed'in baskı, zulüm ve katliamlarla yıllardır ayakta tutmaya çalıştığı azınlık rejimi, 8 Aralık'ta Şam'ın kurtuluşuyla artık çökmüştür. Suriye'nin ve Suriye halkının önünde müreffeh ve mutlu geleceğe giden bir kapı açılmıştır. İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir." ifadelerini kullandı.