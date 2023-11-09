Başkan Erdoğan, Taşkent Kongre Merkezi’ne geldi | Video 09.11.2023 | 09:55 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi’ne geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, bugün başkent Taşkent'te düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'ne geldi. Teşkilatın etkinliğinin artırılması ile üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma ağları ve bağlantının geliştirilmesi gibi konuların masaya yatırılacağı zirvede Erdoğan katılımcılara hitap edecek. Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmelerde bulunacak.