Başkan Erdoğan, Taşkent Kongre Merkezi’ne geldi | Video
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi’ne geldi.
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