Başkan Erdoğan, Yeni Türkevi Binası'nın açılış töreninde konuştu: Türkiye'nin artan gücünü yansıtan bir baş yapıt | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Yeni Türkevi Binası'nın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır." ifadelerini kullandı.